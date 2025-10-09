uma parceria com o Jornal Expresso
09/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 09-10-2025 16:40

Nova 4L eléctrica brilhou na cerimónia do Galardão Empresa do Ano

A Roques Vale do Tejo associou-se mais uma vez ao Galardão Empresa do Ano, promovido há 25 anos por O MIRANTE, premiando as empresas e empresários que se destacam na região.

A Roques Vale do Tejo associou-se mais uma vez ao Galardão Empresa do Ano, promovido há 25 anos por O MIRANTE, premiando as empresas e empresários que se destacam na região. Nesta edição o concessionário Renault apresentou a nova 4L eléctrica que motivou muita curiosidade entre os convidados da cerimónia que decorreu esta quarta-feira, 8 de Outubro, no Convento de S. Francisco em Santarém. O modelo tem sido procurado pelos empresários devido aos incentivos para a aquisição de viaturas amigas do ambiente, que deviam ser estendidos aos cidadãos.

Os novos modelos da Renault inspirados em modelos antigos da marca têm cativado os jovens, comprovando o simbolismo destes modelos como o Renault 5 e a 4L.

