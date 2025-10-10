uma parceria com o Jornal Expresso
10/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 10-10-2025 07:00

André Alves é o Jovem Empresário

André Alves é o Jovem Empresário
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

André Alves tinha o sonho de estudar avida dos animais em África, mas foi nas árvores das cidades portuguesas que encontrou a verdadeira vocação.

André Alves tinha o sonho de estudar avida dos animais em África, mas foi nas árvores das cidades portuguesas que encontrou a verdadeira vocação. Fundou a Celtis Tree Care em 2024 e rapidamente se destacou no sector da arboricultura urbana, juntando uma equipa de jovens biólogos e investindo em equipamentos de ponta. Em pouco tempo de vida, a Celtis chegou a um patamar em que é chamada para resolver os casos mais complexos, desde podas de emergência a abates de árvores em condições complicadas. Mostrando que mpreendedorismo e inovação não são apenas palavras, o jovem empresário distingue-se por aplicar métodos de avaliação de risco de queda, digitalizado e acessível em tempo real e já está a olhar para um novo ramo de trabalho dedicado à regeneração de paisagens afectadas por incêndios.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar