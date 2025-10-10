André Alves é o Jovem Empresário

André Alves tinha o sonho de estudar avida dos animais em África, mas foi nas árvores das cidades portuguesas que encontrou a verdadeira vocação. Fundou a Celtis Tree Care em 2024 e rapidamente se destacou no sector da arboricultura urbana, juntando uma equipa de jovens biólogos e investindo em equipamentos de ponta. Em pouco tempo de vida, a Celtis chegou a um patamar em que é chamada para resolver os casos mais complexos, desde podas de emergência a abates de árvores em condições complicadas. Mostrando que mpreendedorismo e inovação não são apenas palavras, o jovem empresário distingue-se por aplicar métodos de avaliação de risco de queda, digitalizado e acessível em tempo real e já está a olhar para um novo ramo de trabalho dedicado à regeneração de paisagens afectadas por incêndios.