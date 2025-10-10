uma parceria com o Jornal Expresso
10/10/2025

10-10-2025

Caixa de Crédito Agrícola de Pernes e Alcanhões é Prestígio Empresarial

Com mais de 12 mil clientes e uma área de actuação que engloba três freguesias do concelho de Santarém, a Caixa de Crédito Agrícola de Pernes e Alcanhões é um banco em crescimento. Com uma missão bem definida, a instituição presidida por Nuno Fazenda, que conta com o apoio de Francisco Patrício e Margarida Camões no conselho de administração, afirma-se como o principal parceiro das empresas e dos seus clientes particulares. Os seus índices melhoram de ano para ano, a sua responsabilidade social está cada vez mais presente no território e a valorização dos seus recursos humanos é também uma das imagens de marca da instituição. Com perto de três dezenas de funcionários, a Caixa Agrícola de Pernes e Alcanhões é uma instituição de proximidade que tem como objectivo prestar um serviço de qualidade e diferenciado aos seus clientes e associados.

