Clínica Hospital da Luz Vila Franca de Xira é Excelência Empresarial

A Clínica Vila Franca de Xira do Hospital da Luz é a mais recente unidade que reflecte o prestígio que caracteriza há 25 anos o maior grupo saúde privado em Portugal. Nascendo de uma visão arrojada, num conceito de centro de saúde de nova geração, que junta várias especialidades e todos os exames, evidenciando a humanização dos cuidados e o conforto, é o primeiro investimento do Grupo Luz Saúde na região ribatejana ao qual se vai seguir o maior hospital privado do centro do país, o Hospital Luz Ribatejo, em Santarém. Na excelência do Hospital da Luz Clínica Vila Franca de Xira junta-se a elevada qualidade na prestação de cuidados de saúde, relevando o trabalho em rede que distingue o grupo, à requalificação de qualidade numa zona degradada da cidade, que ganhou nova vida com a clínica.