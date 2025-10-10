uma parceria com o Jornal Expresso
10/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 10-10-2025 09:00

Prémio Carreira Empresarial Francisco Neves

Francisco Neves é fundador da Equiporave e da Galme, dois nomes de referência nacional na indústria agropecuária e metalomecânica. Nasceu em Meca no concelho de Alenquer. Filho de um feitor agrícola, cresceu no campo e aprendeu cedo o valor do trabalho, tendo começado aos 13 anos a estagiar em mecânica na base aérea da Ota. Estudou à noite enquanto trabalhava nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico e formou-se em electrotecnia e máquinas. Passou por várias empresas ligadas à aviação e à electrónica até fundar, em 1975, a Equiporave, seguindo-se a Galme em 1979. Nunca procurou atalhos fáceis. Cresceu com rigor, disciplina e transparência. Espera ser recordado como uma pessoa amiga, séria e trabalhadora. Só recorreu uma vez na vida à banca e soube superar desafios com decisões firmes e valores sólidos.

