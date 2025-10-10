Rodoviária do Tejo é a Empresa do Ano

A Rodoviária do Tejo é a grande referência no transporte público da região ribatejana, com uma história centenária que tem raízes na empresa Claras do século XIX. Os autocarros do grupo Rodoviária do Tejo percorrem anualmente milhões de quilómetros, em que cada viagem releva o prestígio de uma marca que tem na sua estratégia empresarial a vontade de ligar pessoas, servindo o interesse público. Em 2024 os 700 autocarros da empresa transportaram 9,4 milhões de passageiros, assegurando em todos os anos lectivos que milhares de estudantes chegam às escolas e regressam a casa em segurança. O caminho da Rodoviária do Tejo faz-se de modernidade com a aposta em novas tecnologias, melhoria do conforto e em transportes cada vez mais amigos do ambiente.