Sílvia Marante e Margarida Marante são as Mulheres Empresárias

Sílvia e Margarida Marante são irmãs e parceiras de negócio numa empresa que é referência na área dos materiais de construção e decoração. A Marante – Materiais de Construção e Decoração, fundada pelo pai em 1973, é mais do que o local de trabalho ao qual se dedicam com seriedade, empenho e espírito empreendedor. É também um lugar de memórias no qual cresceram. Sílvia, licenciada em Direito, e Margarida, em Organização e Gestão de Empresas, não viraram costas ao negócio quando o pai faleceu. Abriram novas lojas e fizeram novas pontes com mercados e fornecedores. Apostaram na certificação e na formação dos funcionários, alguns com mais de 20 anos de casa. Sílvia, directora comercial, e Margarida, directora financeira, são dois exemplos de empreendedorismo familiar no feminino.