Sublimérito é a Micro Empresa do Ano

Fundada em 2008 pelo engenheiro civil Pedro Xavier Martins, a Sublimérito que presta serviços de engenharia e arquitectura, tem consolidado no mercado a imagem de confiança que esteve na sua origem, destacando-se por ter uma filosofia de aproximar o projecto da obra. A qualidade técnica é um imperativo e tem no rigor, tecnologia e atenção à sustentabilidade, características que a fazem ser uma referência também no estrangeiro. Apostando num serviço integrado, desde a concepção e licenciamento à execução e fiscalização, integra engenheiros, arquitectos, desenhadores e administrativos, altamente qualificados, porque o foco é a qualidade. A Sublimérito dá nas vistas com projectos eficientes e seguros, mas acessíveis, e já tem a sua marca em países como Cabo Verde, Angola, Azerbaijão e Cazaquistão.