Vieira e Pedro é a PME do Ano

A Vieira & Pedro está no mercado desde 1973 a elevar a arte da carpintaria. O carinho com que o casal Carlos Vieira e Elisa Monteiro gere a empresa, materializa-se nos trabalhos de excelência que contribuem para a imagem e grandeza de entidades, como o Museu do Brinquedo de Sintra e universidades de Lisboa, ou em casas de sonho, como a do ex-futebolista Luís Figo. Com um cuidado especial nos detalhes, combinando tradição e inovação, está preparada para executar meia centena de obras em simultâneo com uma equipa de profissionais unida e que valoriza a qualidade, rigor e personalização, que distinguem a empresa. A Vieira & Pedro é uma empresa com pronúncia local de Alcanhões, mas com voz nacional e um exemplo de como uma PME pode crescer com alma reflectida em cada peça que fabrica.