11/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 11-10-2025 10:00

Um apaixonado por electrónica que abriu um negócio de sucesso em Vialonga

Paulo Lourenço criou a Nova Luz, empresa de Vialonga dedicada à comercialização de fitas de airbag.

Aos 37 anos Paulo Lourenço é o rosto da Nova Luz, empresa de Vialonga que nasceu da paixão do empresário por electrónica e que hoje exporta peças automóveis para quinze países da União Europeia.

A história de vida de Paulo Lourenço sempre foi marcada pela curiosidade, a vocação pela electricidade e electrónica e uma dedicação profunda à família.

A Nova Luz é uma empresa dedicada à reparação e comercialização de fitas de airbag, componentes essenciais para o sistema de segurança dos automóveis.

O projecto tem crescido e já emprega três pessoas.

É uma entrevista para ler na edição impressa de O MIRANTE

