O MIRANTE TV | 11-10-2025 10:00
Um apaixonado por electrónica que abriu um negócio de sucesso em Vialonga
Paulo Lourenço criou a Nova Luz, empresa de Vialonga dedicada à comercialização de fitas de airbag.
Aos 37 anos Paulo Lourenço é o rosto da Nova Luz, empresa de Vialonga que nasceu da paixão do empresário por electrónica e que hoje exporta peças automóveis para quinze países da União Europeia.
A história de vida de Paulo Lourenço sempre foi marcada pela curiosidade, a vocação pela electricidade e electrónica e uma dedicação profunda à família.
A Nova Luz é uma empresa dedicada à reparação e comercialização de fitas de airbag, componentes essenciais para o sistema de segurança dos automóveis.
O projecto tem crescido e já emprega três pessoas.
É uma entrevista para ler na edição impressa de O MIRANTE
