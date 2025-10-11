Paulo Lourenço criou a Nova Luz, empresa de Vialonga dedicada à comercialização de fitas de airbag.

Um apaixonado por electrónica que abriu um negócio de sucesso em Vialonga

Aos 37 anos Paulo Lourenço é o rosto da Nova Luz, empresa de Vialonga que nasceu da paixão do empresário por electrónica e que hoje exporta peças automóveis para quinze países da União Europeia.

A história de vida de Paulo Lourenço sempre foi marcada pela curiosidade, a vocação pela electricidade e electrónica e uma dedicação profunda à família.

A Nova Luz é uma empresa dedicada à reparação e comercialização de fitas de airbag, componentes essenciais para o sistema de segurança dos automóveis.

O projecto tem crescido e já emprega três pessoas.

