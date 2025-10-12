uma parceria com o Jornal Expresso
14/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 13-10-2025 00:58

AD vence em todas as frentes em Santarém

1 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
2 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
3 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
4 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
5 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
6 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
7 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
8 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
9 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
10 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
11 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
12 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
13 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
14 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
15 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
16 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
17 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
18 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
19 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
20 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
21 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
22 / 22
AD vence em todas as frentes em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

João Leite vai continuar como presidente da Câmara de Santarém, com a coligação PSD/CDS a vencer também para a assembleia municipal e a conquistar a maioria das juntas de freguesia.

A coligação PSD/CDS venceu em todas as frentes as eleições autárquicas no concelho de Santarém, conquistando a presidência do município e sendo a força política mais votada para a assembleia municipal e a que conquistou mais juntas de freguesia, 11 em 19. Isso mesmo foi destacado por João Leite, que vai continuar como presidente do município, cargo que assumiu há pouco mais de um ano, quando Ricardo Gonçalves suspendeu o mandato.
Destaque também para a conquista aos socialistas da União de Freguesias da Cidade de Santarém, que passa a ter o ainda vereador Alfredo Amante como presidente de junta. O médico Gustavo Reis deverá ser o próximo presidente da assembleia municipal, actualmente liderada pelo socialista Joaquim Neto.
No seu discurso perante os muitos apoiantes que marcaram presença junto à sede de campanha, o social-democrata João Leite começou por agradecer a todos os que contribuíram para essa vitória, com particular destaque à sua família e a Inês Barroso, número dois da sua lista, ausente por motivo de doença. Saudou também os adversários políticos e manifestou a sua disponibilidade para trabalhar com todos, pondo sempre em primeiro lugar os superiores interesses de Santarém.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar