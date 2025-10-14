Ministro das Infraestruturas remete construção do nó dos Caniços para a autarquia

Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz visitou o Forte da Casa e remeteu para a Câmara de Vila Franca de Xira a responsabilidade de avançar com o nó dos Caniços.

O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, visitou o Forte da Casa e remeteu a construção do nó dos Caniços para a Câmara de Vila Franca de Xira. O governante disse que o Governo da AD está disponível para apoiar, mas não vai financiar a obra.

Durante a rápida visita, no âmbito da campanha autárquica da Coligação Nova Geração, antes das eleições, Miguel Pinto Luz confirmou ainda que o traçado da linha de alta velocidade não vai sofrer alterações ao actual projecto.

