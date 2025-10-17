Costa & Ferreira abriu portas e promoveu debate sobre indústria da panificação em Rio Maior

A Costa & Ferreira – Pão de Rio Maior assinalou o Dia Mundial do Pão a 16 de Outubro com um Open Day nas suas instalações, reunindo várias figuras da indústria e parceiros para uma visita à fábrica e uma reflexão conjunta sobre o futuro do sector. A iniciativa foi coorganizada com o IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação e centrou-se no equilíbrio entre inovação e preservação dos métodos tradicionais, com enfoque na sustentabilidade e na importância de parcerias estratégicas.

O programa incluiu um painel sobre “Tradição Artesanal na Vanguarda da Inovação” e uma mesa-redonda dedicada às “Parcerias Transformadoras”, que foi moderada por Deborah Barbosa, CEO da panificadora, e que contou com intervenções de representantes de vários parceiros da empresa. O evento terminou com uma visita guiada às instalações e uma prova de produtos, permitindo aos convidados acompanhar de perto o processo de panificação que tem levado o Pão de Rio Maior a afirmar-se como referência nacional.