O MIRANTE TV | 18-10-2025 14:56
Quinta do Bill e filarmónicas deram concerto memorável em Tomar
Espectáculo durante a Feira de Santa Iria foi presenciado por uma multidão.
Foi uma noite memorável na Feira de Santa Iria, em Tomar, com o concerto que juntou em palco os Quinta do Bill e as quatro bandas filarmónicas do concelho de Tomar, num projecto designado Banda Iria. Um momento que o grupo de Carlos Moisés fez questão de assinalar nas redes sociais, publicando alguns excertos desse espectáculo de celebração da música que teve uma multidão a aplaudir.
