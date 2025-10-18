uma parceria com o Jornal Expresso
18/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 18-10-2025 14:56

Quinta do Bill e filarmónicas deram concerto memorável em Tomar

Quinta do Bill e filarmónicas deram concerto memorável em Tomar
Espectáculo durante a Feira de Santa Iria foi presenciado por uma multidão.

Foi uma noite memorável na Feira de Santa Iria, em Tomar, com o concerto que juntou em palco os Quinta do Bill e as quatro bandas filarmónicas do concelho de Tomar, num projecto designado Banda Iria. Um momento que o grupo de Carlos Moisés fez questão de assinalar nas redes sociais, publicando alguns excertos desse espectáculo de celebração da música que teve uma multidão a aplaudir.

