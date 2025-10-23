O MIRANTE TV | 23-10-2025 23:20
Baja Portalegre 500: a prova rainha do Todo-o-Terreno nacional
O MIRANTE participa na Baja Portalegre 500 com uma equipa em parceria com a Prolama e vai competir com o número 751.
A Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, arranca esta sexta-feira, 24 de Outubro. Na noite de quinta-feira realizou-se a cerimónia de partida, onde foram apresentadas equipas e os carros onde vão competir. A cerimónia contou com a presença de muito público no centro de Portalegre. O evento decorre até sábado, 25 de Outubro.
O MIRANTE participa na Baja Portalegre 500 com uma equipa em parceria com a Prolama e vai competir com o número 751.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar