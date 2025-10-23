O dia das despedidas de Francisco Pinto Balsemão

Francisco Pinto Balsemão veio duas vezes à região a convite de O MIRANTE. Ficam aqui alguns vídeos e fotos que assinalam as datas e os acontecimentos.

O funeral de Francisco Pinto Balsemão, reservado à família, tem lugar esta quinta-feira, dia 23 de Outubro, segundo dia do luto nacional decretado pelo Governo. A partir das 13h00, no Mosteiro dos Jerónimos, realiza-se uma missa aberta ao público e celebrada pelo cardeal patriarca emérito de Lisboa, Manuel Clemente.

Francisco Pinto Balsemão veio duas vezes à região a convite de O MIRANTE. A primeira vez foi para comemorar o 17ª aniversário com a equipa do jornal, ajudando a partir o bolo, viajando de seguida, a nosso convite, para uma conferência na Escola Superior de Tecnologia de Abrantes. Em 2016 atribuímos-lhe o Galardão Personalidade do Ano Nacional que foi entregue em Almeirim com a presença do Ministro da Cultura, João Soares.

Ficam aqui alguns vídeos e fotos que assinalam as datas e os acontecimentos protagonizados por um homem que, para além de jornalista, era um cidadão do mundo. Hoje é dia de despedidas do jornalista e patrão da imprensa portuguesa, reconhecido unanimemente como o maior de todos nós, o mais influente, combativo e defensor de uma imprensa livre dos poderes instituídos.