uma parceria com o Jornal Expresso
23/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 23-10-2025 14:47

Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa

1 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
2 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
3 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
4 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
5 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
6 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
7 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
8 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
9 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
10 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
11 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
12 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
13 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
14 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
15 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
16 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
17 / 17
Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Entroncamento volta a dedicar quatro dias à promoção da saúde e do bem-estar, com um programa que inclui rastreios, palestras, showcookings e uma caminhada solidária.

O Entroncamento recebe até 25 de Outubro, a 4ª edição da Vila Saúde, uma iniciativa que destaca a importância da saúde, bem-estar e a cidadania num programa repleto de actividades para todas as idades. O evento é organizado pela Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento e pela Farmácia da Terra, com o apoio de várias entidades locais.

As actividades decorrem em diversos locais da cidade, entre eles o Centro Cultural e o Cine-Teatro, e oferecem um programa variado com rastreios gratuitos, palestras, showcookings, concertos e uma caminhada solidária. A sessão de abertura incluiu várias intervenções focadas na promoção da saúde física e emocional, com destaque para o escritor Pedro Chagas Freitas, que partilhou uma reflexão inspiradora sobre a forma como lidamos com a finitude da vida.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar