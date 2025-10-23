Vila Saúde regressa ao Entroncamento para promover bem-estar e cidadania activa

O Entroncamento volta a dedicar quatro dias à promoção da saúde e do bem-estar, com um programa que inclui rastreios, palestras, showcookings e uma caminhada solidária.

O Entroncamento recebe até 25 de Outubro, a 4ª edição da Vila Saúde, uma iniciativa que destaca a importância da saúde, bem-estar e a cidadania num programa repleto de actividades para todas as idades. O evento é organizado pela Santa Casa da Misericórdia do Entroncamento e pela Farmácia da Terra, com o apoio de várias entidades locais.

As actividades decorrem em diversos locais da cidade, entre eles o Centro Cultural e o Cine-Teatro, e oferecem um programa variado com rastreios gratuitos, palestras, showcookings, concertos e uma caminhada solidária. A sessão de abertura incluiu várias intervenções focadas na promoção da saúde física e emocional, com destaque para o escritor Pedro Chagas Freitas, que partilhou uma reflexão inspiradora sobre a forma como lidamos com a finitude da vida.