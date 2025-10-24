O MIRANTE TV | 24-10-2025 19:56
Frederico Roque da equipa O MIRANTE faz o 2º lugar no prólogo da Baja de Portalegre
A Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.
A Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional.
Frederico Roque competindo na equipa O MIRANTE, em parceria com a Prolama, fez o 2º lugar no prólogo na sua categoria. O evento decorre até sábado, 25 de Outubro.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar