25/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 25-10-2025 19:35

Circuito da Póvoa de Sta. Iria recebeu Campeonato Nacional de Pump Track

Prova juntou cem atletas num circuito que começa a destacar-se no panorama nacional.

Nem a chuva afastou os cerca de cem atletas que, este sábado, 25 de Outubro, participaram no Campeonato Nacional de Pump Track, disputado no circuito da Póvoa de Santa Iria, na Praia dos Pescadores.

O campeonato foi organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, e começou de manhã e terminou ao final da tarde.

Inaugurado a 20 de dezembro de 2024, o circuito na zona ribeirinha da Póvoa de Santa Iria é uma infraestrutura de excelência que tem vindo a afirmar-se como um espaço de referência para a prática do BMX e modalidades sobre rodas.

O pump track é uma modalidade em expansão que combina velocidade, coordenação e resistência, sendo um desporto acessível a todas as idades.


