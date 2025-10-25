uma parceria com o Jornal Expresso
25/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
25-10-2025

"Nenhuma empresa é feita só de si própria, precisa das pessoas"

Luana Piedade é responsável de Recursos Humanos e Higiene e Segurança Alimentar na Quintinha d’Aldeia - foto O MIRANTE
Luana Piedade é Responsável de Recursos Humanos e Higiene e Segurança Alimentar na Quintinha d'Aldeia.

Luana Piedade, licenciada em Gestão de Recursos Humanos, escolheu trabalhar na Quintinha d'Aldeia, empresa especializada na produção de enchidos e charcutaria, fundada pelos seus pais, em Pernes. E, contrariamente ao que lhe disseram, este não foi o caminho mais fácil. Trabalhar com a família é, como diz, “sentir muito tudo”, o que corre bem e o que corre mal.

Aos 23 anos é responsável de Recursos Humanos e Higiene e Segurança Alimentar. Diz que gerir pessoas é jogar com o imprevisível e defende que a comunicação transparente é o maior trunfo. Até porque, defende, nenhuma empresa é feita só de si própria. Precisa das pessoas para produzir e as organizações têm de perceber que para que resulte precisam também de valorizar os seus colaboradores. Cresceu a ver os pais a batalhar para conseguirem fazer crescer o negócio e isso inspira-a. Define-se como uma trabalhadora esforçada e também por isso diz com franqueza que acha que aos jovens da sua geração falta espírito de sacrifício.

