25/10/2025

O MIRANTE TV | 25-10-2025 13:27

Posse da primeira câmara governada pelo Chega foi no Entroncamento

Nelson Cunha tomou posse como presidente da Câmara do Entroncamento, mas coligação PSD/CDS e PS concertaram-se e ficaram com a presidência e restantes lugares da mesa da assembleia municipal.

O consenso alcançado entre as bancadas do PS e da coligação PSD/CDS garantiu a eleição de Sérgio Belejo para a presidência da Assembleia, num início de mandato marcado pela cooperação entre ambas as forças políticas.

O salão nobre dos Paços do Concelho do Entroncamento recebeu, no dia 24 de Outubro, a cerimónia de instalação da nova Assembleia Municipal e Câmara Municipal do Entroncamento, dando início ao mandato autárquico 2025-2029. Nelson Cunha foi o primeiro presidente eleito pelo Chega no país a tomar posse. A cerimónia reuniu diversas personalidades políticas, entre as quais André Ventura, líder do Chega.

Durante a sessão foi eleita a nova mesa da assembleia municipal, tendo vencido a Lista B, composta por elementos das bancadas da coligação PSD/CDS e do PS. Sérgio Belejo foi eleito presidente, contando com Lúcia Abelha e Isabel Ruivo como primeira e segunda secretárias, respetivamente. A assembleia municipal passa a ser composta por 9 deputados do Chega, 7 da coligação Viva o Entroncamento (PSD/CDS), 5 do PS e pelos presidentes das Juntas de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima e de São João Baptista.

Já a Câmara do Entroncamento é agora liderada por Nelson Cunha (Chega), que toma posse acompanhado por Hélder Gama e Maria Figueira, também do Chega, além de Rui Claudino e Maria João Grácio da coligação Viva o Entroncamento e Mário Balsa e Ricardo Antunes do PS.

No seu primeiro discurso como presidente, Nelson Cunha destacou o compromisso de uma gestão próxima das pessoas e uma governação centrada em “soluções e não em desculpas”. O autarca afirmou que o momento é de “grande felicidade e de responsabilidade” e prometeu trabalho colaborativo e de proximidade com a população. “Temos que trabalhar em prol da comunidade e o que nós queremos é apresentar soluções e ser a solução para todos”, disse.

O presidente do Chega marcou presença na tomada de posse da primeira câmara municipal governada pelo partido, no Entroncamento, considerando ser um "momento histórico” e de grande responsabilidade. André Ventura destacou que o Entroncamento enfrenta desafios semelhantes aos do país, nomeadamente relacionados com imigração, minorias, gestão do património municipal, combate à corrupção e transparência.

Nas eleições autárquicas de 12 de Outubro, o Chega elegeu três presidentes de câmara – Entroncamento, Albufeira (Faro) e São Vicente (Madeira) – e 134 vereadores, correspondendo a 11,86% dos votos.

