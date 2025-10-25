O MIRANTE TV | 25-10-2025 19:35
Últimas inaugurações do presidente de Almeirim à pressa por causa da chuva
O presidente da Câmara de Almeirim inaugurou este sábado, 25 de Outubro, dois espaços verdes na cidade, junto ao pavilhão desportivo Alfredo Calado e a remodelação do jardim dos Charquinhos.
O presidente da Câmara de Almeirim inaugurou este sábado, 25 de Outubro, dois espaços verdes na cidade, junto ao pavilhão desportivo Alfredo Calado e a remodelação do jardim dos Charquinhos. Pedro Ribeiro deixa assim o nome inscrito em duas obras a uma semana de deixar a autarquia para o novo presidente, Joaquim Catalão, que também tem o nome nas obras como presidente da junta da cidade. As inaugurações decorreram a alta velocidade devido à chuva e sem discursos.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1739
22-10-2025
Capa Vale Tejo
22-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar