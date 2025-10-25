Últimas inaugurações do presidente de Almeirim à pressa por causa da chuva

O presidente da Câmara de Almeirim inaugurou este sábado, 25 de Outubro, dois espaços verdes na cidade, junto ao pavilhão desportivo Alfredo Calado e a remodelação do jardim dos Charquinhos.

O presidente da Câmara de Almeirim inaugurou este sábado, 25 de Outubro, dois espaços verdes na cidade, junto ao pavilhão desportivo Alfredo Calado e a remodelação do jardim dos Charquinhos. Pedro Ribeiro deixa assim o nome inscrito em duas obras a uma semana de deixar a autarquia para o novo presidente, Joaquim Catalão, que também tem o nome nas obras como presidente da junta da cidade. As inaugurações decorreram a alta velocidade devido à chuva e sem discursos.