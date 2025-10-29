Abertura solene do ano lectivo no Politécnico de Tomar

Cerimónia decorreu na tarde de quarta-feira, 29 de Outubro, no auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim.

A abertura solene do ano lectivo 2025/2026 do Instituto Politécnico de Tomar decorreu na tarde de quarta-feira, 29 de Outubro. O auditório Doutor José Bayolo Pacheco de Amorim encheu-se com professores, estudantes, autarcas, entre outras entidades.

A cerimónia foi presidida pelo presidente do instituto, João Freitas Coroado. Além dos discursos institucionais, houve ainda tempo para actuações musicais e uma homenagem a colaboradores.