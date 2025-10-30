Armazém inundado por esgotos continua sem solução há uma década no Forte da Casa
Há dez anos que um armazém permanece inutilizável devido a esgotos provenientes de construções ilegais. O proprietário lamenta falta de actuação da Câmara de Vila Franca de Xira e entregou o caso ao advogado.
Há dez anos que um armazém na Rua General Humberto Delgado, no Forte da Casa, permanece fechado devido a esgotos que escorrem de construções ilegais nas traseiras de um prédio vizinho, tornando o local insalubre e impossível de arrendar ou vender.
O espaço foi usado durante décadas para carga e descarga de farinhas e açúcares, mas está degradado, com infiltrações e um cheiro insuportável. As primeiras queixas foram apresentadas em 2016 e, em 2017, uma vistoria da câmara confirmou que os esgotos provinham de anexos ilegais que despejam nas condutas pluviais.
O caso chegou a O MIRANTE em 2019 e, desde então, nada mudou. Agora, o filho do proprietário, Nuno Maltez recorreu a um novo advogado.
Noticia para ler na edição impressa de O MIRANTE