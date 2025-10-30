uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 30-10-2025 10:00

Armazém inundado por esgotos continua sem solução há uma década no Forte da Casa

Armazém inundado por esgotos continua sem solução há uma década no Forte da Casa
Nuno Maltez mostra o armazém que está inutilizado há dez anos devido a construções ilegais nas traseiras de prédio no Forte da Casa - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Há dez anos que um armazém permanece inutilizável devido a esgotos provenientes de construções ilegais. O proprietário lamenta falta de actuação da Câmara de Vila Franca de Xira e entregou o caso ao advogado.

Há dez anos que um armazém na Rua General Humberto Delgado, no Forte da Casa, permanece fechado devido a esgotos que escorrem de construções ilegais nas traseiras de um prédio vizinho, tornando o local insalubre e impossível de arrendar ou vender.
O espaço foi usado durante décadas para carga e descarga de farinhas e açúcares, mas está degradado, com infiltrações e um cheiro insuportável. As primeiras queixas foram apresentadas em 2016 e, em 2017, uma vistoria da câmara confirmou que os esgotos provinham de anexos ilegais que despejam nas condutas pluviais.
O caso chegou a O MIRANTE em 2019 e, desde então, nada mudou. Agora, o filho do proprietário, Nuno Maltez recorreu a um novo advogado.
Noticia para ler na edição impressa de O MIRANTE

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar