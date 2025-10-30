Eleitos de Azambuja tomaram posse com casa cheia em Aveiras de Cima

Socialistas Silvino Lúcio e Gonçalo Cerqueira Gomes tomaram posse, respectivamente, como presidentes da Câmara de Azambuja e da Assembleia Municipal de Azambuja.

Tomaram posse, na noite de quarta-feira, 29 de Outubro, os eleitos para a Assembleia Municipal de Azambuja e Câmara Municipal de Azambuja, numa cerimónia que decorreu no auditório da Casa do Povo de Aveiras de Cima. PS, PSD, Chega e CDU são as quatro forças políticas com representação nos órgãos autárquicos instalados para os próximos quatro anos.

Silvino Lúcio, reeleito presidente do município pelo Partido Socialista, destacou no seu discurso da tomada de posse as dificuldades do mandato anterior, os investimentos futuros e a campanha eleitoral que considerou ter sido focada num ataque à sua pessoa.

Gonçalo Cerqueira Gomes, que dirigiu a sessão, tomou posse como presidente da mesa da assembleia municipal.

