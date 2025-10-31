uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 31-10-2025 12:00

Executivo da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa toma posse após negociações entre Nova Geração e Chega

1 / 23
Tomada de posse da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa
António José Inácio tomou posse como presidente da União de Freguesias da Póvoa de Sta. Iria e Forte da Casa. O autarca, eleito pela Coligação Nova Geração, fez um acordo com o Chega que se senta agora à mesa do executivo.

Foram empossados, na noite de quinta-feira, os 19 eleitos da Assembleia de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa.
A cerimónia de tomada de posse decorreu no auditório da Escola Dom Martinho Vaz de Castelo Branco e teve início com um atraso de cerca de quarenta minutos em relação à hora prevista. Durante a sessão registou-se alguma confusão quanto aos lugares a ocupar pelo executivo e pela mesa da assembleia, uma vez que o resultado das autárquicas ditou seis eleitos para a Coligação Nova Geração (PSD e IL), que venceu as eleições, e seis eleitos para o PS, que ficou em segundo lugar.
Na tomada de posse foi apresentada uma lista única, composta por autarcas da Nova Geração, que celebrou um acordo com o Chega, partido que passa agora a ter dois eleitos na mesa do executivo, encabeçada pelo novo presidente da Junta, António José Inácio.
Notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE

