uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 01-11-2025 16:41

Autarcas de Ourém tomaram posse

1 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
2 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
3 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
4 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
5 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
6 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
7 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
8 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
9 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
10 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
11 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
12 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
13 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
14 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
15 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
16 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
17 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
18 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
19 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
20 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
21 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
22 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
23 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
24 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
25 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
26 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
27 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
28 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
29 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
30 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
31 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
32 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
33 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
34 / 34
Autarcas de Ourém tomaram posse
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O presidente da Câmara, Luís Albuquerque, que vai para o terceiro mandato, garantiu que continuará a colocar as pessoas no centro das decisões.

A cerimónia de tomada de posse dos autarcas eleitos no concelho de Ourém para o mandato 2025-2029 decorreu na sexta-feira, 31 de Outubro, no Teatro Municipal de Ourém. Tomaram posse os membros da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e os presidentes das Juntas de Freguesia. A sessão incluiu também a eleição da mesa da Assembleia Municipal e a imposição dos colares de eleito local ao presidente da Câmara, vereadores, presidente da mesa da Assembleia Municipal e secretários.

O presidente da Câmara, Luís Albuquerque, que tomou posse para o seu terceiro mandato, garantiu que continuará a colocar as pessoas no centro das decisões. Reforçou o compromisso com as políticas sociais, o apoio às famílias e à natalidade, a coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida. A sustentabilidade ambiental foi também uma área em destaque no discurso do autarca.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar