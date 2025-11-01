Autarcas de Ourém tomaram posse

O presidente da Câmara, Luís Albuquerque, que vai para o terceiro mandato, garantiu que continuará a colocar as pessoas no centro das decisões.

A cerimónia de tomada de posse dos autarcas eleitos no concelho de Ourém para o mandato 2025-2029 decorreu na sexta-feira, 31 de Outubro, no Teatro Municipal de Ourém. Tomaram posse os membros da Câmara Municipal, da Assembleia Municipal e os presidentes das Juntas de Freguesia. A sessão incluiu também a eleição da mesa da Assembleia Municipal e a imposição dos colares de eleito local ao presidente da Câmara, vereadores, presidente da mesa da Assembleia Municipal e secretários.

O presidente da Câmara, Luís Albuquerque, que tomou posse para o seu terceiro mandato, garantiu que continuará a colocar as pessoas no centro das decisões. Reforçou o compromisso com as políticas sociais, o apoio às famílias e à natalidade, a coesão territorial e a melhoria da qualidade de vida. A sustentabilidade ambiental foi também uma área em destaque no discurso do autarca.