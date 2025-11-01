Cerimónia de instalação dos novos órgãos municipais teve lugar na noite de sexta-feira, 31 de Outubro, nas Cardosas.

Carlos Alves quer fazer de Arruda dos Vinhos uma terra solidária e de oportunidades

Carlos Alves tomou posse como presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos na noite de sexta-feira, 31 de Outubro, no Clube Desportivo Recreativo e Cultural das Cardosas.

No seu discurso o autarca partilhou a sua visão para os próximos quatro anos que passam por fazer de Arruda dos Vinhos uma terra solidária e de oportunidades para todos.

A cerimónia de instalação dos novos órgãos municipais também deu posse à socialista Cecília Moleiro, que é a nova presidente da assembleia municipal.

