O MIRANTE TV | 01-11-2025 13:33
Carlos Alves quer fazer de Arruda dos Vinhos uma terra solidária e de oportunidades
Cerimónia de instalação dos novos órgãos municipais teve lugar na noite de sexta-feira, 31 de Outubro, nas Cardosas.
Carlos Alves tomou posse como presidente da Câmara de Arruda dos Vinhos na noite de sexta-feira, 31 de Outubro, no Clube Desportivo Recreativo e Cultural das Cardosas.
No seu discurso o autarca partilhou a sua visão para os próximos quatro anos que passam por fazer de Arruda dos Vinhos uma terra solidária e de oportunidades para todos.
A cerimónia de instalação dos novos órgãos municipais também deu posse à socialista Cecília Moleiro, que é a nova presidente da assembleia municipal.
É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE.
