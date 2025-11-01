Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato

Estão empossados os novos membros da Câmara e da Assembleia Municipal de Alenquer. A cerimónia realizou-se na manhã deste sábado, 1 de Novembro, e encheu os Paços do Concelho.

João Nicolau é o novo presidente da autarquia de Alenquer, eleito pelo Partido Socialista. A seu lado terão assento Paulo Matias e Cláudia Luís. Na oposição ficaram Francisco Guerra e Filipe Rogeiro, da coligação TODOS, Carlos Sequeira, do Chega, e o agora independente Tiago Pedro.

Após a tomada de posse ouviram-se os discursos de cada partido com representação na assembleia municipal. Seguidamente, os novos eleitos votaram na lista A para a constituição da mesa, que passa a ser presidida pelo socialista Luís Rema, tendo como secretárias Rosa Brandão (PS) e Filipa Martinho (Independente).

No próximo dia 7 de Novembro, a Assembleia Municipal de Alenquer reunirá em privado para discutir o regimento das reuniões e eventuais alterações. Em Dezembro realizar-se-á a primeira reunião deste órgão, dedicada à análise e discussão do orçamento municipal para 2026.

É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE