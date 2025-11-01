uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 01-11-2025 20:09

Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato

1 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
2 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
3 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
4 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
5 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
6 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
7 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
8 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
9 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
10 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
11 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
12 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
13 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
14 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
15 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
16 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
17 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
18 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
19 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
20 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
21 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
22 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
23 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
24 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
25 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
26 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
27 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
28 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
29 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
30 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
31 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
32 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
33 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
34 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
35 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
36 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
37 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
38 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
39 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
40 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
41 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
42 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
43 / 43
Eleitos de Alenquer tomaram posse para novo mandato
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cerimónia encheu os Paços do Concelho este sábado, 1 de Novembro, e marcou o arranque de um novo ciclo autárquico.

Estão empossados os novos membros da Câmara e da Assembleia Municipal de Alenquer. A cerimónia realizou-se na manhã deste sábado, 1 de Novembro, e encheu os Paços do Concelho.
João Nicolau é o novo presidente da autarquia de Alenquer, eleito pelo Partido Socialista. A seu lado terão assento Paulo Matias e Cláudia Luís. Na oposição ficaram Francisco Guerra e Filipe Rogeiro, da coligação TODOS, Carlos Sequeira, do Chega, e o agora independente Tiago Pedro.
Após a tomada de posse ouviram-se os discursos de cada partido com representação na assembleia municipal. Seguidamente, os novos eleitos votaram na lista A para a constituição da mesa, que passa a ser presidida pelo socialista Luís Rema, tendo como secretárias Rosa Brandão (PS) e Filipa Martinho (Independente).
No próximo dia 7 de Novembro, a Assembleia Municipal de Alenquer reunirá em privado para discutir o regimento das reuniões e eventuais alterações. Em Dezembro realizar-se-á a primeira reunião deste órgão, dedicada à análise e discussão do orçamento municipal para 2026.
É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar