Filipe Santana Dias toma posse em Rio Maior

Estão empossados os novos membros da assembleia municipal e câmara municipal de Rio Maior. A cerimónia aconteceu ao final da tarde de sexta-feira, 31 de Outubro e encheu o auditório dos Paços do Concelho de Rio Maior.

Isaura Morais vai ser a presidente da assembleia municipal e Filipe Santana Dias o presidente do município.

Na cerimónia também tomaram posse os restantes eleitos da assembleia municipal.

No seu discurso o presidente do município destacou a vontade de continuar a modernizar o concelho e continuar a afirmá-lo na região.

É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE.

