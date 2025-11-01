O MIRANTE TV | 01-11-2025 13:35
Filipe Santana Dias toma posse em Rio Maior
Cerimónia de instalação dos órgãos municipais para o mandato 2025-2029 teve lugar ao final da tarde de sexta-feira, 31 de Outubro.
Estão empossados os novos membros da assembleia municipal e câmara municipal de Rio Maior. A cerimónia aconteceu ao final da tarde de sexta-feira, 31 de Outubro e encheu o auditório dos Paços do Concelho de Rio Maior.
Isaura Morais vai ser a presidente da assembleia municipal e Filipe Santana Dias o presidente do município.
Na cerimónia também tomaram posse os restantes eleitos da assembleia municipal.
No seu discurso o presidente do município destacou a vontade de continuar a modernizar o concelho e continuar a afirmá-lo na região.
É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE.
