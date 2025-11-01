uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 01-11-2025 13:35

Filipe Santana Dias toma posse em Rio Maior

1 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
2 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
3 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
4 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
5 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
6 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
7 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
8 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
9 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
10 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
11 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
12 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
13 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
14 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
15 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
16 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
17 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
18 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
19 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
20 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
21 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
22 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
23 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
24 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
25 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
26 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
27 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
28 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
29 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
30 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
31 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
32 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
33 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
34 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
35 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
36 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
37 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
38 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
39 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
40 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
41 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
42 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
43 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
44 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
45 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
46 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
47 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
48 / 48
Tomada de posse dos eleitos de Rio Maior
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Cerimónia de instalação dos órgãos municipais para o mandato 2025-2029 teve lugar ao final da tarde de sexta-feira, 31 de Outubro.

Estão empossados os novos membros da assembleia municipal e câmara municipal de Rio Maior. A cerimónia aconteceu ao final da tarde de sexta-feira, 31 de Outubro e encheu o auditório dos Paços do Concelho de Rio Maior.
Isaura Morais vai ser a presidente da assembleia municipal e Filipe Santana Dias o presidente do município.
Na cerimónia também tomaram posse os restantes eleitos da assembleia municipal.
No seu discurso o presidente do município destacou a vontade de continuar a modernizar o concelho e continuar a afirmá-lo na região.
É uma notícia para ler na edição impressa de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar