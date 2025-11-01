Luísa Claro criou um espaço onde o bem-estar é a prioridade

Luísa Claro encontrou nas terapias energéticas e no contacto humano a continuidade natural da sua formação em ciências sociais. No espaço que criou há pouco mais de um ano, em Coruche, dedica-se a ajudar pessoas de todas as idades a reencontrar o equilíbrio físico e emocional.

Luísa Claro tem 57 anos e nasceu em Coruche, onde sempre viveu e trabalhou. Começou por seguir o caminho das ciências sociais e do trabalho com idosos, mas foi o contacto com a dor e o desgaste das famílias que a levou a procurar respostas fora do protocolo institucional.

Hoje é terapeuta e criadora do “Método de Equilíbrios”, uma abordagem que junta o saber científico e o intuitivo, adaptando cada terapia à pessoa que a procura. No seu espaço em Coruche, conjuga Tui Na, massagem terapêutica, óleos essenciais e meditação em grupo com um só propósito, o de promover o bem-estar e despertar a consciência.

Entre consultas e sessões de meditação, Luísa Claro acredita que é possível mudar mentalidades e reaproximar as pessoas num tempo em que o individualismo cresceu. “O abraço e a palavra ainda curam muito”, diz com um sorriso tranquilo.