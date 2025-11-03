Falhou a segunda tentativa para formar o executivo da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém

A segunda tentativa para formar o executivo da Junta de Freguesia da Cidade de Santarém falhou no seu objectivo. A sessão decorreu ao final da tarde de 3 de Novembro, na Casa do Campino, O presidente da junta eleito, Alfredo Amante, da coligação AD (PSD/CDS), colocou à votação três propostas de listas, tendo sido todas chumbadas por voto secreto. A AD não abdica de governar com maioria no executivo, composto por sete elementos, e as bancadas do PS e do Chega não parecem dispostas a fazer-lhe a vontade. Alfredo Amante apresentou várias alternativas, integrando sempre eleitos da oposição, a última das quais foi chumbada à tangente, com 10 votos contra e 9 a favor, numa proposta que incluía 3 eleitos da AD e 3 do PS. Perante o impasse, vai ser marcada nova assembleia de freguesia, órgão que elege o executivo.



Refira-se que o presidente de junta de freguesia é eleito directamente nas autárquicas, sendo o número um da lista mais votada. À assembleia de freguesia compete eleger o restante executivo mediante proposta do presidente de junta. A Assembleia de Freguesia da Cidade de Santarém é composta por 8 eleitos da AD, 8 do PS e 3 do Chega



“Para nós há um pressuposto essencial: quem ganha tem direito a governar. E o que transmiti aos outros grupos é que eles têm sempre, se quiserem, um controlo futuro através da assembleia de freguesia. Deixem-nos trabalhar para podermos desenvolver aquilo que está na nossa perspectiva para a freguesia”, disse Alfredo Amante à comunicação social no final da sessão.

A sessão da assembleia de freguesia de 3 de Novembro, que sucedeu à de 30 de Outubro, contou com muito público, maioritariamente afecto às três forças políticas representadas. Foi também presenciada pelo presidente da Câmara de Santarém, João Leite, e pelo presidente da Assembleia Municipal de Santarém, Gustavo Reis, entre outros autarcas do município.