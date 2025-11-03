uma parceria com o Jornal Expresso
03/11/2025

O MIRANTE TV | 03-11-2025 11:17

CPCD celebra aniversário com olhos postos no novo pavilhão

Clube da Póvoa de Santa Iria assinalou 49 anos de serviço à comunidade no sábado, dia de todos os santos.

O Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria, o CPCD, assinalou no sábado o seu 49º aniversário e já sonha com a conclusão das obras de cobertura do seu pavilhão. A obra vai custar 900 mil euros e vai ter o apoio de diferentes entidades. Estará pronta a tempo dos 50 anos da colectividade. A celebração do aniversário incluiu a distinção dos atletas e dirigentes mais antigos do clube. A sessão solene contou com a presença do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que ajudou a agraciar alguns dos presentes.
É uma reportagem para ler na edição impressa de O MIRANTE.
