CPCD celebra aniversário com olhos postos no novo pavilhão

Clube da Póvoa de Santa Iria assinalou 49 anos de serviço à comunidade no sábado, dia de todos os santos.

O Centro Popular de Cultura e Desporto da Póvoa de Santa Iria, o CPCD, assinalou no sábado o seu 49º aniversário e já sonha com a conclusão das obras de cobertura do seu pavilhão. A obra vai custar 900 mil euros e vai ter o apoio de diferentes entidades. Estará pronta a tempo dos 50 anos da colectividade. A celebração do aniversário incluiu a distinção dos atletas e dirigentes mais antigos do clube. A sessão solene contou com a presença do presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, que ajudou a agraciar alguns dos presentes.

