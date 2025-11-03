O MIRANTE TV | 03-11-2025 10:21
Tomar recebeu Encontro Ibérico de Urban Sketchers
Iniciativa contou com a participação de 150 sketchers de Portugal e Espanha.
Tomar recebeu no fim-de-semana de 31 de Outubro a 2 de Novembro o 3º Encontro Ibérico de Urban Sketchers. A iniciativa uniu cerca de 150 sketchers de Portugal e Espanha para desenhar a mística cidade de Tomar. Os participantes desenharam diversos pontos da cidade, como a Praça da República ou o Convento de Cristo.
Na tarde de domingo, dia 2, aconteceu o encontro final, onde todos os participantes se reuniram na Várzea Grande para apresentarem as suas ilustrações. Houve ainda tempo para uma foto de grupo junto ao letreiro de Tomar.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar