03/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 03-11-2025 10:21

Tomar recebeu Encontro Ibérico de Urban Sketchers

Iniciativa contou com a participação de 150 sketchers de Portugal e Espanha.

Tomar recebeu no fim-de-semana de 31 de Outubro a 2 de Novembro o 3º Encontro Ibérico de Urban Sketchers. A iniciativa uniu cerca de 150 sketchers de Portugal e Espanha para desenhar a mística cidade de Tomar. Os participantes desenharam diversos pontos da cidade, como a Praça da República ou o Convento de Cristo.

Na tarde de domingo, dia 2, aconteceu o encontro final, onde todos os participantes se reuniram na Várzea Grande para apresentarem as suas ilustrações. Houve ainda tempo para uma foto de grupo junto ao letreiro de Tomar.

