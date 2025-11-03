uma parceria com o Jornal Expresso
03/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 03-11-2025 14:39

Tradição cumpriu-se em Vargos no Dia de Todos os Santos

Tradição cumpriu-se em Vargos no Dia de Todos os Santos
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Aldeia de Vargos, no concelho de Torres Novas, mantém viva a tradição em mais um Dia de Todos os Santos passado em convívio entre os habitantes.

A tradição manteve-se: no Dia de Todos os Santos, em Vargos, no concelho de Torres Novas os habitantes puseram o que de melhor tinham na mesa e abriram as portas de sua casa, convidando assim à partilha entre todos.

Não faltou vinho, licores, doçarias e muita animação a perpetuar uma tradição com origem no leilão para a apanha da azeitona da família Vargos, que tinha vários hectares de olivais e nesse dia, geralmente o 1 de Novembro, punha a mesa e servia os mais desfavorecidos.

Embora com outro propósito, o convívio continua a ser feito anualmente por iniciativa dos habitantes, acompanhando uma outra tradição: a crianças pedirem bolinhos no dia 1 de Novembro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar