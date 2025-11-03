Tradição cumpriu-se em Vargos no Dia de Todos os Santos

Aldeia de Vargos, no concelho de Torres Novas, mantém viva a tradição em mais um Dia de Todos os Santos passado em convívio entre os habitantes.

A tradição manteve-se: no Dia de Todos os Santos, em Vargos, no concelho de Torres Novas os habitantes puseram o que de melhor tinham na mesa e abriram as portas de sua casa, convidando assim à partilha entre todos.

Não faltou vinho, licores, doçarias e muita animação a perpetuar uma tradição com origem no leilão para a apanha da azeitona da família Vargos, que tinha vários hectares de olivais e nesse dia, geralmente o 1 de Novembro, punha a mesa e servia os mais desfavorecidos.

Embora com outro propósito, o convívio continua a ser feito anualmente por iniciativa dos habitantes, acompanhando uma outra tradição: a crianças pedirem bolinhos no dia 1 de Novembro.