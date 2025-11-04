Benavente inicia novo ciclo político com tomada de posse de Sónia Ferreira à frente da Câmara

