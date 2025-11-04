O MIRANTE TV | 04-11-2025 11:09
João Heitor assume novo mandato com promessa de consolidar progresso do concelho
O presidente reeleito destacou o trabalho feito nos últimos quatro anos e garantiu que o novo mandato será guiado pelos mesmos valores de foco, humildade e trabalho em equipa.
O novo executivo da Câmara Municipal do Cartaxo tomou posse dia 3 de Novembro, no Salão Nobre, numa cerimónia marcada por um discurso de balanço e de compromisso do presidente reeleito, João Heitor. Perante uma plateia composta por autarcas, trabalhadores municipais e munícipes, o autarca começou por agradecer a confiança renovada dos eleitores.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar