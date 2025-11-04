Manuel Valamatos apela à união, rejeita populismos e diz que não vai deixar ninguém para trás

Cerimónia decorreu na Escola Secundária Dr. Solano de Abreu no passado 3 de Novembro, marcando o início de um novo ciclo político no concelho. Manuel Jorge Valamatos falou em “vitória da confiança” e apelou à união. Arlindo Chambel, presidente da assembleia municipal, destacou o compromisso ético e o serviço à causa pública.

A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos autárquicos de Abrantes decorreu na tarde de 3 de Novembro, no auditório da Escola Secundária Dr. Solano de Abreu. O presidente reeleito da Câmara Municipal de Abrantes, Manuel Valamatos, realçou a importância de uma política próxima das pessoas e centrada na procura de soluções concretas, frisando que todos os abrantinos, independentemente da sua condição social, freguesia ou orientação política, fazem parte de um mesmo projecto que visa o desenvolvimento do concelho.

Manuel Valamatos dirigiu também uma mensagem à oposição, defendendo que a democracia precisa de acompanhamento e de propostas concretas. Afirmou que o resultado eleitoral representou uma vitória da confiança no trabalho realizado, na forma como os problemas foram enfrentados sem atalhos nem populismos e na capacidade de não deixar ninguém para trás. A cerimónia terminou com um momento musical protagonizado pela tuna mista da Escola Superior de Tecnologia de Abrantes.