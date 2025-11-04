Novo presidente quer Câmara de Tomar mais ágil, transparente e próxima dos cidadãos.

Sessão solene de tomada de posse dos autarcas do município de Tomar decorreu na noite de segunda-feira, 3 de Novembro.

A sessão solene de tomada de posse dos eleitos para a Assembleia e Câmara Municipal de Tomar decorreu na noite de segunda-feira, 3 de Novembro. A cerimónia, que contou com muito público, teve lugar no auditório do Politécnico de Tomar.

No discurso de tomada de posse, o novo presidente da câmara, Tiago Carrão, da coligação PSD/CDS, frisou que o Politécnico de Tomar será um parceiro estratégico na governação. O autarca falou do projecto “Tomar 2050”, pensado para ser executado nos próximos 12 anos, e que assenta em oito eixos estratégicos. Tiago Carrão sublinhou ainda que pretende reorganizar a autarquia, tornando a câmara municipal mais ágil, transparente e próxima dos cidadãos.