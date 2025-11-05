uma parceria com o Jornal Expresso
05/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 05-11-2025 15:23

Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta

1 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
2 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
3 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
4 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
5 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
6 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
7 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
8 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
9 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
10 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
11 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
12 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
13 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
14 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
15 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
16 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
17 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
18 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
19 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
20 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
21 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
22 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
23 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
24 / 24
Executivo de Vialonga toma posse com promessa de diálogo e porta aberta
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Novos eleitos na Assembleia de Freguesia de Vialonga tomaram posse com promessas de muito trabalho em prol da população.

Tomaram posse os treze autarcas eleitos para a Assembleia de Freguesia de Vialonga. A cerimónia realizou-se na noite de terça-feira, 4 de Novembro, no Salão Nobre da Casa do Povo.
A mesa do executivo da Junta foi eleita por votação em urna, tendo sido apresentada apenas uma lista, proposta pelo Partido Socialista.
Integram o executivo o presidente da Junta reeleito, João Tremoço, e ainda Cláudia Mocho, Célia Duarte, António Hermínio e Joana Silvestre.

A mesa da Assembleia, também eleita por votação, é presidida por Telmo Soares, tendo como primeiro secretário Pedro Fernandes e segunda secretária Sandra Correia, todos do PS.

No discurso de tomada de posse, João Tremoço afirmou que pretende continuar a ser o mesmo, mantendo uma presidência de porta aberta e um exercício de proximidade, ouvindo todos num espírito de diálogo construtivo.

Uma notícia para ler na íntegra numa edição impressa de O MIRANTE.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar