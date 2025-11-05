Pedro Rosa inicia novo ciclo no Sardoal

O Centro Cultural Gil Vicente, no Sardoal, foi na noite de segunda-feira, 3 de Novembro, palco da cerimónia de tomada de posse dos novos orgãos autárquicos. O novo presidente da Câmara Municipal de Sardoal, Pedro Rosa, destacou o espírito de união e cooperação que pretende imprimir ao novo mandato. O autarca recordou que o projecto que liderou sinalizou um conjunto de necessidades e melhorias, sublinhando que foram mais de 150 propostas que não deixará esquecidas no papel. Pedro Rosa destacou os desafios que se avizinham, sobretudo nas áreas da habitação, da criação e valorização do emprego, bem como do crescimento do tecido económico.

Concluiu o seu discurso garantindo que o turismo, a cultura e o desporto continuarão a ser motores da atractividade e diferenciação do território. No que respeita à saúde e a acção social, Pedro Rosa vincou que também estarão no topo das prioridades.

