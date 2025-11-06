O MIRANTE TV | 06-11-2025 15:19
Manifesto e Observatório querem colocar cuidadores informais no centro das políticas sociais
No VII Encontro Nacional de Cuidadores Informais, a Associação Nacional de Cuidadores Informais (ANCI) apresentou no Entroncamento um manifesto e a criação de um observatório nacional com o objectivo de reforçar o reconhecimento e a protecção dos cuidadores informais.
A Associação Nacional de Cuidadores Informais apresentou esta quarta-feira, 5 de Novembro, o Manifesto para os Direitos dos Cuidadores Informais e anunciou a criação do Observatório Nacional dos Cuidadores Informais (ONCI). A apresentação decorreu no Entroncamento no âmbito do VII Encontro Nacional de Cuidadores Informais, promovido pela ANCI em parceria com o Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento (CERE).
O evento reuniu cuidadores, técnicos e investigadores para debater legislação e medidas por implementar na protecção dos cuidadores e contou ainda com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1741
05-11-2025
Capa Vale Tejo
05-11-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar