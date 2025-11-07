Arruda dos Vinhos volta a celebrar tradição vínica com festa de três dias

Até 9 de Novembro, domingo, Arruda dos Vinhos celebra a sua tradição vinícola com a 28ª edição da festa da vinha e do vinho.

O certame decorre como habitualmente no pavilhão multiusos da vila.

Além de gastronomia, provas de vinhos e doçaria regional, o evento inclui também concertos, com destaque para a actuação dos The Lucky Duckies na noite de sexta-feira.

A mostra, referiu o presidente do município, Carlos Alves, quer continuar a afirmar-se a nível regional como um dos grandes certames ligados ao sector.

