O MIRANTE TV | 07-11-2025 09:46
Arruda dos Vinhos volta a celebrar tradição vínica com festa de três dias
Além de gastronomia e provas de vinhos também haverá concertos.
Até 9 de Novembro, domingo, Arruda dos Vinhos celebra a sua tradição vinícola com a 28ª edição da festa da vinha e do vinho.
O certame decorre como habitualmente no pavilhão multiusos da vila.
Além de gastronomia, provas de vinhos e doçaria regional, o evento inclui também concertos, com destaque para a actuação dos The Lucky Duckies na noite de sexta-feira.
A mostra, referiu o presidente do município, Carlos Alves, quer continuar a afirmar-se a nível regional como um dos grandes certames ligados ao sector.
