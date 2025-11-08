uma parceria com o Jornal Expresso
 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 08-11-2025 10:00

Construção civil em Aveiras de Cima ganha dinamismo com a Status Galaxy

Luísa António é administradora da empresa de construção civil, área de negócio que aprendeu com o pai, juntamente com valores como a amizade e honestidade.

Luísa António, de 62 anos, vive há quase meio século em Aveiras de Cima. É administradora da empresa de construção civil Status Galaxy, fundada com o irmão, e dá continuidade ao trabalho iniciado pelo pai, de quem aprendeu valores como a honestidade e a camaradagem.
Com 34 trabalhadores, a Status Galaxy sente hoje os efeitos da escassez de mão-de-obra no sector e o aumento dos preços dos materiais. A empresa tem investido em maquinaria moderna, alcançando uma facturação de três milhões de euros em 2024 e participa em projectos como o Aveiras Eco Valley.
