08/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 08-11-2025 13:35

Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada

Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Renovado e ampliado, o restaurante Taberna do Quinzena II abre portas este fim de semana com ambiente mais confortável para os clientes

Após 545 dias encerrado para remodelações, o restaurante Quinzena II reabriu como Taberna do Quinzena Mercado, num novo capítulo para a casa, agora totalmente renovada. A inauguração decorreu na sexta-feira, 7 de Novembro, em Santarém, e juntou clientes, parceiros e moradores num fim de tarde marcado pelo convívio.

O novo espaço, mais amplo e acolhedor, recebeu quem acompanha a casa desde o início e quem quis conhecer a nova dinâmica, com Fernando Batista, proprietário do grupo que tem vários restaurantes, a sublinhar que as remodelações tiveram um objectivo claro: tornar o espaço mais confortável, funcional e preparado para receber mais pessoas.

