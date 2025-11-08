O MIRANTE TV | 08-11-2025 13:35
Taberna do Quinzena II reabre ao público após 545 dias fechada
Renovado e ampliado, o restaurante Taberna do Quinzena II abre portas este fim de semana com ambiente mais confortável para os clientes
Após 545 dias encerrado para remodelações, o restaurante Quinzena II reabriu como Taberna do Quinzena Mercado, num novo capítulo para a casa, agora totalmente renovada. A inauguração decorreu na sexta-feira, 7 de Novembro, em Santarém, e juntou clientes, parceiros e moradores num fim de tarde marcado pelo convívio.
O novo espaço, mais amplo e acolhedor, recebeu quem acompanha a casa desde o início e quem quis conhecer a nova dinâmica, com Fernando Batista, proprietário do grupo que tem vários restaurantes, a sublinhar que as remodelações tiveram um objectivo claro: tornar o espaço mais confortável, funcional e preparado para receber mais pessoas.
