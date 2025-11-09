Economista e consultor de Coruche, Alexandre Neves acredita que o sucesso só é verdadeiro quando é guiado por princípios. Entre o trabalho, a família e a fé, defende que a ética é o maior património que se pode ter e que empreender em Portugal continua a ser um acto de coragem.

Alexandre Neves acredita que a ética e honestidade fazem a diferença no mundo dos negócios

Com 48 anos, Alexandre Neves divide o tempo entre a consultoria, a formação e a vida familiar. Depois de quase duas décadas como professor, criou a Alexandre Neves Consulting e a Traduz Resultados, empresas com clientes em todo o país e também no estrangeiro.

Defende que os empresários portugueses são “verdadeiros super-homens”, capazes de resistir a uma carga fiscal pesada e à incerteza económica. Por isso, acredita que a formação e a literacia financeira são essenciais para fortalecer o tecido empresarial.

Católico e escuteiro desde criança, faz todos os anos o percurso a pé até Fátima, num gesto de gratidão e reflexão. A fé, diz, é o que o ajuda a manter o equilíbrio e a justiça em cada decisão.

Alexandre Neves continua a olhar o futuro com inquietação e esperança pois quer continuar a empreender e a inspirar, com os mesmos valores que herdou da família: o trabalho, a humildade e o respeito pelo próximo.

