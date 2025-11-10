uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 10-11-2025 18:10

Alenquer prestou sentida homenagem ao pintor João Mário

Familiares e amigos homenagearam o mestre João Mário numa cerimónia emotiva organizada pela Gerábriga.

Familiares, amigos, autarcas e artistas prestaram homenagem ao pintor João Mário, que faleceu em Fevereiro deste ano e deixou na vila de Alenquer uma vasta obra na Casa-Museu com o seu nome.
A homenagem foi organizada pela Gerábriga – Associação Cultural, na tarde de sábado, 8 de Novembro, na Casa-Museu João Mário, e contou com histórias e discursos dos amigos do mestre e de um dos seus filhos, que afirmou que o espólio do pai permanecerá em Alenquer para ser visitado por todos.
Foi uma tarde emotiva e cheia de saudade por uma figura de Alenquer a quem todos atribuíram qualidades artísticas e humanas fora de série.
A cerimónia culminou com a entrega dos prémios do Concurso Literário “Mestre João Mário Ayres d’Oliveira”, que contou com a participação de autores de todo o país.
Uma reportagem para ler numa edição impressa de O MIRANTE
