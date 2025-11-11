uma parceria com o Jornal Expresso
11/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
O MIRANTE TV | 11-11-2025 19:25

Quinzena da Codorniz leva o sabor de Alenquer à mesa do Vilabrasa
Restaurante Vilabrasa participa na Quinzena Gastronómica da Codorniz de Alenquer com uma ementa dedicada à ave.

O restaurante Vilabrasa, no Carregado, está a apostar na Quinzena Gastronómica da Codorniz, iniciativa promovida pela Câmara de Alenquer e que decorre em 29 restaurantes do concelho até 16 de Novembro.
O chef Sancho Esteves apostou numa ementa criativa com pica-pau de codorniz, torricado de escabeche de codorniz, tempura e ovos rotos de codorniz, pratos que conquistaram o público.
Considerada uma carne branca saudável e versátil, a codorniz é preparada no Vilabrasa com cuidado especial para manter a textura tenra. Entre as criações de autor, destaca-se a codorniz de Outono, com puré de batata-doce e cogumelos.

