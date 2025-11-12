uma parceria com o Jornal Expresso
12/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 12-11-2025 14:11

Sede do Rancho de Torres Novas sem condições dignas

Sede do Rancho de Torres Novas sem condições dignas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Ensaios e iniciativas de angariação de fundos foram suspensas devido ao estado de degradação do edifício.

O Rancho Folclórico de Torres Novas decidiu suspender os ensaios e iniciativas para angariação de fundos no edifício-sede depois de terem voltado a ocorrer infiltrações de água por causa da chuva e desabado pedaços do tecto falso por onde terá entrado uma cobra com cerca de dois metros que acabou por ser capturada e devolvida à natureza.
A colectividade considera que o edifício, propriedade da autarquia, apresenta um elevado estado de degradação estrutural que compromete a segurança de todos os que o frequentam. O problema arrasta-se há vários anos sem solução por parte do município que no anterior mandato reconheceu prioridade ao assunto. O presidente da direcção, Nelson Campos, espera agora que o novo executivo dê resposta célere e encontre uma solução adequada e digna para a colectividade que desta forma corre o risco de não conseguir assegurar a sua subsistência.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar