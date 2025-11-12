O MIRANTE TV | 12-11-2025 14:11
Sede do Rancho de Torres Novas sem condições dignas
Ensaios e iniciativas de angariação de fundos foram suspensas devido ao estado de degradação do edifício.
O Rancho Folclórico de Torres Novas decidiu suspender os ensaios e iniciativas para angariação de fundos no edifício-sede depois de terem voltado a ocorrer infiltrações de água por causa da chuva e desabado pedaços do tecto falso por onde terá entrado uma cobra com cerca de dois metros que acabou por ser capturada e devolvida à natureza.
A colectividade considera que o edifício, propriedade da autarquia, apresenta um elevado estado de degradação estrutural que compromete a segurança de todos os que o frequentam. O problema arrasta-se há vários anos sem solução por parte do município que no anterior mandato reconheceu prioridade ao assunto. O presidente da direcção, Nelson Campos, espera agora que o novo executivo dê resposta célere e encontre uma solução adequada e digna para a colectividade que desta forma corre o risco de não conseguir assegurar a sua subsistência.
