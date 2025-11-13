Circulação de comboios suspensa entre o Entroncamento e Santarém

A circulação de comboios está suspensa entre o Entroncamento e Santarém devido a uma avaria no sistema de sinalização e está condicionada entre Pinhal Novo e Poceirão por causa de um abatimento de piso provocado pelo mau tempo. Segundo a Infraestruturas de Portugal, na linha do Norte, a avaria no sistema de sinalização, que impede a comunicação com a linha, obrigou à suspensão de circulação ferroviária entre o Entroncamento e Santarém pelas 07:00.

Na linha do Alentejo, o abatimento de via foi registado cerca das 09:10 levando à suspensão da circulação entre Pinhal Novo e Poceirão durante cerca de 20 minutos. Pelas 09:30, a circulação passou a fazer-se nos dois sentidos, mas apenas numa das vias. Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O mau tempo já provocou centenas de pequenas inundações, impedindo a circulação nalgumas estradas e condicionando outras. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 00:00 e as 06:00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Claudia, sobretudo inundações. Os distritos mais afetados são Lisboa, Santarém e Setúbal.