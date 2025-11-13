uma parceria com o Jornal Expresso
13/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
O MIRANTE TV | 13-11-2025 10:11

Circulação de comboios suspensa entre o Entroncamento e Santarém

Circulação de comboios suspensa entre o Entroncamento e Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Mau tempo tem provocado vários constrangimentos na região ribatejana.

A circulação de comboios está suspensa entre o Entroncamento e Santarém devido a uma avaria no sistema de sinalização e está condicionada entre Pinhal Novo e Poceirão por causa de um abatimento de piso provocado pelo mau tempo. Segundo a Infraestruturas de Portugal, na linha do Norte, a avaria no sistema de sinalização, que impede a comunicação com a linha, obrigou à suspensão de circulação ferroviária entre o Entroncamento e Santarém pelas 07:00.
Na linha do Alentejo, o abatimento de via foi registado cerca das 09:10 levando à suspensão da circulação entre Pinhal Novo e Poceirão durante cerca de 20 minutos. Pelas 09:30, a circulação passou a fazer-se nos dois sentidos, mas apenas numa das vias. Portugal continental e o arquipélago da Madeira estão a ser afetados desde quarta-feira pelos efeitos da depressão Claudia com chuva, vento e agitação marítima fortes, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O mau tempo já provocou centenas de pequenas inundações, impedindo a circulação nalgumas estradas e condicionando outras. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 86 ocorrências entre as 00:00 e as 06:00 relacionadas com a chuva forte por causa da depressão Claudia, sobretudo inundações. Os distritos mais afetados são Lisboa, Santarém e Setúbal.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar